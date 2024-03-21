Washington Post: Україна зможе запустити власне виробництво снарядів калібру 155 мм не раніше другої половини 2024 року

Україна зможе запустити власне виробництво снарядів калібру 155 мм, яких катастрофічно не вистачає на фронті, не раніше другої половини 2024 року.
Київ стикається з низкою проблем, серед яких відсутність належного фінансування і брак пороху. Про це інформує Washington Post із посиланням на офіційного представника Укроборонпрому.
Снаряди стандарту НАТО необхідні для артилерійських систем, які надходять в Україну від західних союзників. Україна намагається покрити гостру потребу в таких боєприпасах, зокрема за рахунок внутрішнього виробництва, однак стикається з низкою проблем, вказується в матеріалі.
За словами чиновників, цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь, але цього недостатньо.
Другою перешкодою є світова нестача вибухонебезпечних хімікатів, яка призводила до періодичних зупинок виробництва озброєння в Україні, сказав заступник генерального директора "Української броні" Максим Полив'яний.
Ще однією проблемою для українського виробництва є російські атаки, які спрямовані, зокрема, на збройові заводи. Багато ракет збиваються силами ППО, але деякі з них досягають своїх цілей, пише WP.
Україна наростила виробництво озброєння втричі 2023 року і сподівається збільшити вшестеро 2024-го. Підприємства виробляють міномети й артилерійські снаряди радянського зразка калібрів 122 мм і 152 мм, військову техніку, ракети та інше.
Також розробляються системи ППО з високоточними ракетами, аналогічні американським HIMARS, пише Washington Post. Але високотехнологічні системи ще далекі від виробництва, для запуску якого, за словами Полив'яного, мають пройти десятиліття.
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