Укргідроенерго оцінила розмір збитків, завданих російською агресією, у 3 млрд євро

Найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні "Укргідроенерго" оцінила розмір збитків, завданих внаслідок російської агресії у більше ніж у 3 млрд євро.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Згідно з повідомленням, у результаті постійних обстрілів по об’єктах, а також – руйнування Каховської ГЕС, "Укргідроенерго" зазнало збитків понад 2,5 млрд євро.
Крім того, додаткові 500 млн євро збитків було завдано через ракетні удари та напади дронів на об'єкти компанії.
Зазначається, що "Укргідроенерго" вже працює над судовими позовами та арбітражними процедурами для компенсації збитків і притягнення росії до відповідальності за замахи на енергетичну інфраструктуру та майно компанії.
Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення рф завдала збитків українському довкіллю на суму понад 56 млрд євро без врахування збитків, завданих в результаті теракту на Каховській ГЕС і Україна буде вимагати компенсації через міжнародні суди. За попередніми даними, ці збитки продовжують зростати, збільшуючись приблизно на 102 мільйони євро щодня.
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