Названо категорії українців, які мають право на призначення дострокової пенсії

Деякі категорії українців мають право на призначення дострокової пенсії за віком. Така можливість прописана у частині 1 статті 115 Закону № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно із чинним законодавством, достроково вийти на пенсію можуть: