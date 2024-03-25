ООН: Ізраїль перешкоджає надходженню продовольчої допомоги до північних районів Гази

Ізраїль перешкоджає надходженню продовольчої допомоги до північних районів Гази. Про це повідомляє директор Організації ООН з надання допомоги палестинським біженцям UNRWA Філіп Лаццаріні у X, передає УНН.
За інформацією Організації ООН з надання допомоги палестинським біженцям UNRWA, Ізраїль перешкоджає надходженню продовольчої допомоги до північних районів Гази.
Поки що Ізраїль не прокоментував це повідомлення. Проте директор Організації ООН з надання допомоги палестинським біженцям UNRWA Лаццаріні закликає негайно скасувати обмеження.
За даними Всесвітньої продовольчої програми WFP, жителям північної частини Гази загрожує неминучий голод не пізніше травня, якщо не буде надана цьому району допомога.
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