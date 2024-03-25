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ГУР: Звільнення острова Зміїний відбувалося в три етапи

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Україна не змогла звільнити острів Зміїний від російської присутності з першого разу, тому деокупацію українського острова в Одеській області довелось проводити в три етапи.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов та представник ГУР Вадим Скібіцький в фільмі ГУР. Битва за море.

Вадим Скібіцький каже, що звільнення острова відбувалося в три етапи.

Спочатку на звільнення острова Зміїний були відправлені українські морські десантники, які першими проводили висадку.

«З першого разу не вийшло. Це нормально. Не змогли повністю зачистити острів… Те, що, можливо, не врахували – це вже потім виправили. Що російська сторона буде розташовувати засоби ППО на катерах, бо вони не могли їх завезти на острів Зміїний», – зазначив Скібіцький.

За його словами, коли росіяни зрозуміли, що не здатні відновитися чи наростити свої сили на Зміїному, це стало переломним моментом у звільненні острова.

Водночас Кирило Буданов додає, що після переломного моменту довелося понервувати.

«Почали їх вибивати ракетно-артилерійськими ударами після того, як була висадка. І зрештою змусили їх після величезних втрат звідти втікати. І відразу ж зайшли інші групи», – сказав керівник ГУР.

Скібіцький зазначає, що це стало “першим досвідом висадки морського десанту на окупованій території”.

Про звільнення острова стало відомо 30 червня 2022 року. Тоді окупанти з армії РФ втекли з острова.

Остаточно вибити з острова вдалось завдяки успішній операції українських Сил оборони.

Це дало змогу Україні повністю деокупувати Одещину і не пустити російський флот до узбережжя регіону. Згодом це також допомогло відкрити зерновий коридор.

Буданов, Скібіцький, острів Зміїний
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