ФГВФО: Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України станом на 1 березня становить 1,208 трлн гривень

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за лютий зросла на 13,1 млрд гривень і станом на 1 березня становить 1,208 трлн гривень. Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Станом на 1 березня із загальної суми вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) вклади у національній валюті становили 780,8 млрд гривень, а в іноземній валюті - 427,3 млрд гривень.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 133,9 млрд гривень (11,1% від загальної суми вкладів).

Нагадаємо, чистий прибуток українських банків у січні склав 16,762 млрд гривень. Це на 14% більше, ніж у січні 2023 року.