Разумков: У новому законопроекті про мобілізацію є норма про призов до війська людей з 18 років

У новому законопроекті про мобілізацію є норма про призов до війська людей з 18 років. Про це заявив народний депутат Дмитро Разумков у коментарі Новини.LIVE.

За словами депутата, ця норма є великою проблемою.

«Там прописано таким чином – якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років», – сказав Разумков.

Станом на зараз це офіційно не затверджено, але, за словами депутата, якщо буде проголосований цей закон, то ситуація зміниться.