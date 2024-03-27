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Комітет Ради відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років могли б бути мобілізовані

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Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли обирати час проходження базової військової підготовки під час воєнного стану — і відповідно могли б бути мобілізовані. Люди самостійно обиратимуть, коли проходити цей вишкіл, повідомив у коментарі LIGA.net нардеп від Слуги народу, член комітету Федір Веніславський.

За його словами, комітет відхилив пропозиції щодо проходження базової військової служби молодими людьми віком від 18 до 24 років за їх вибором упродовж будь-якого часу, окрім часу воєнного стану.

Веніславський пояснив, що якби ця пропозиція була підтримана, це означало б, що молоді люди віком від 18 років після проходження базової військової служби отримали б статус військовозобов'язаних і могли бути мобілізовані до ЗСУ під час воєнного стану.

Після відхилення пропозицій, зазначив нардеп, ситуація наступна: молода людина віком від 18 до 24 років самостійно обирає, коли їй пройти цю базову службу – у будь-який з цих років свого життя.

Журналіст запитав, чи зможуть призвати людину, яка не здобуває вищу освіту (відповідно, не має відстрочки), але пройшла цю підготовку й отримала військовий фах до 25 років.

Веніславський відповів, що якщо людина свідомо пішла на базову військову службу в 18-19 років, то після її проходження вона стає військовозобов'язаною й може бути мобілізованою.

Якщо людина добровільно не пішла до 24 років на цю службу, то її призивають та направляють примусово на базову військову службу, й до 25 років вона стає військовозобов'язаною, зазначив він.

Нардеп від СН Юрій Здебський повідомив LIGA.net, що відхилені пропозиції стосувалися саме призовників, які не навчаються у вишах: "Ніхто не планує хлопців до 25 років призивати. Тільки за їх особистим бажанням".

мобілізація, Веніславський
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