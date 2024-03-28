Військком: Місцева влада часто саботує процес мобілізації, тому ТЦК змушені проводити процес набору на вулицях

Місцева влада часто саботує процес мобілізації, а тому територіальні центри комплектування (ТЦК) змушені проводити процес набору та оповіщення людей на вулицях. Про це повідомив заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК Роман Боднар в інтерв'ю «Західному кур'єру».

За словами військкома, згідно із законом, органи місцевого самоврядування мають сприяти мобілізації, але вони не виконують це завдання, а іноді й відверто саботують. «Це вимушений процес, бо органи місцевого самоврядування, які, згідно з законом, повинні здійснювати оповіщення військовозобов’язаних, не виконують це завдання, а часом і відверто його саботують», – заявив він.

Боднар зазначив, що до 2022 року процес мобілізації був побудований на радянських принципах, зав'язаних на сповіщенні через підприємства та територіальні громади, але після децентралізації влади змінився державний устрій.

«Посади, які за СРСР призначалися зверху, стали виборними. Звідси й почалися головні труднощі у процесі призову. Ті, хто має сприяти нам у ході мобілізації, або думають про майбутні вибори, або бояться розправи односельців», – розповів він.

Заступник начальника ТЦК додав, що для поповнення частин, які зараз виконують бойові завдання на передовій, військкоми «змушені виходити на вулиці та здійснювати заходи оповіщення самотужки».