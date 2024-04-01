У Фінляндії припускають, що в майбутньому іноземні війська можуть бути відправлені в Україну

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен припускає, що в майбутньому іноземні війська можуть бути відправлені в Україну. Однак зараз, на її думку, такої потреби немає. Про це глава МЗС Фінляндії заявила в інтерв’ю Financial Times.

За словами Валтонен, президент Франції Емманюель Макрон вчинив правильно, коли змусив росію гадати, якими можуть бути межі підтримки України з боку Заходу. Однак про те, щоб вдаватися до цієї межі, не йдеться.

«Зараз не час відправляти війська, і ми навіть не хочемо обговорювати це на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, ми не повинні нічого виключати», – наголосила очільниця МЗС Фінляндії.

Водночас, як пише видання, прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте також схвально відгукнулася на заяву Макрона про можливість введення військ НАТО в Україну.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зауважив, що слова французького лідера «дещо пробудили лідерів Європи»: «Це змушує путіна замислитися над тим, що насправді може зробити Європа. Таке нестандартне мислення є корисним».

Однак деякі чиновники та дипломати ставлять під сумнів, чи може Франція зробити більше в практичному плані, щоб допомогти Україні. Так, європейський посол у країнах Балтії заявив, що захоплюється «великим жестом» Макрона щодо України, але сумнівається, що Франція завжди виконує свої риторичні обіцянки.

Також один балтійський військовий сказав, що Макрон створив «першу стратегічну дилему для росії», але його заява була «тонкою» і, схоже, Франція не продумала подальші кроки.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.