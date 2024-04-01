Буданов: Те, що росіяни не здійснювали понад рік ударів по енергетиці, дало їм змогу накопичити певну кількість озброєння

росія понад рік не здійснювала ударів по енергетиці України, що дало їй змогу накопичити, а також виробити певну кількість ракет. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Щодо кількості ракет - ми постійно відстежуємо темпи виробництва, накопичення і так далі. Скільки в них ракет, нам достовірно відомо. Те, що вони не здійснювали понад рік ударів по енергетиці, дало їм змогу накопичити певну кількість озброєння", - розповів він.

Буданов додав, що, “на жаль, у ворога є зараз сили для того, щоб продовжувати свою роботу”. Якщо говорити про виробництво росією ракет оперативно-тактичного рівня, то це не 100 ракет на місяць, але "цифра значна". "Калібри" накопичувалися весь цей період та “абсолютно готові до застосування". За його словами, рф було ухвалено рішення поки що використовувати Х-101 через те, що "Калібр" менш ефективний.