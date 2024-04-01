Після розслідування «Схем» про виїзди за кордон власника «Ельдорадо» Нацполіція відкрила кримінальну справу

Головне слідче управління Національної поліції України розпочало кримінальне провадження за статтею «незаконне переправлення осіб через державний кордон України» після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода). У ньому журналісти розповіли про те, як один з найбагатших бізнесменів України, власник столичного торговельно-офісного центру «Гулівер» і мережі «Ельдорадо» Віктор Поліщук під час воєнного стану виїжджав за кордон як волонтер і водій вантажівки на підставі документів з ознаками підробки. Про відкриття справи Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод»).

«У межах зазначеного кримінального провадження будуть перевірені факти незаконного перетину державного кордону України», –йдеться у відповіді Нацполіції на запит Радіо Свобода.

14 березня Радіо Свобода опубліковало розслідування про те, як власник столичного торговельно-офісного центру «Гулівер» і мережі «Ельдорадо» 47-річний Віктор Поліщук під час воєнного стану подавався в систему «Шлях» як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористалися без відома організації.

Також Віктор Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському «Мерседесі».

Віктор Поліщук – бізнесмен призовного віку, який напередодні повномасштабного вторгнення рф посідав 36-те місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes. За інформацією, отриманою журналістами «Схем» від джерел із доступом до даних перетину кордону, він виїжджав за межі України щонайменше п’ять разів: двічі – у 2022-му і 2023-му роках, а також у 2024-му.

Також «Схеми» з’ясували, що структури бізнесмена Віктора Поліщука протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій. При цьому, в той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких, в тому числі, пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон.

Усі викладені у своєму матеріалі факти «Схеми» відправили Віктору Поліщуку з проханням їх прокоментувати. Він залишив без відповіді надісланий редакцією детальний перелік запитань.

Пік розвитку бізнесу Віктора Поліщука припав на часи президентства віктора януковича. Його називали одним із «гаманців» так званої «Сім’ї» – олігархічно-політичного клану колишнього президента-втікача.

Саме тоді Поліщук набув великих активів у сфері фінансів, роздрібної торгівлі й нерухомості. Згодом з’явилася інформація про родинні зв’язки його дружини – Лілії Різвої – з кремлем. Виявилося, що вона є племінницею дружини дмитра медведєва – експрезидента рф, а нині – заступника голови ради безпеки росії.