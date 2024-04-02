Марчук: Аграрії не мають ресурсу купувати великі масиви землі

Українські аграрії не мають достатньої кількості ресурсу, аби купувати великі масиви землі.
Таку думку озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі Укрінформу.
“Ключовим моментом є відсутність фінансування, тобто в аграріїв немає грошей, аби купувати великі масиви землі. Більше того, на ринку відсутня пропозиція, люди не поспішають продавати свої земельні наділи”, – сказав Марчук.
За його словами, продаж і купівля землі у більшості випадків відбувається саме серед юридичних осіб.
“Тому ми (Всеукраїнська аграрна рада, - ред.) вважаємо, що насправді не було потреби запроваджувати обмеження 10 тис. гектарів в одні руки, адже на ринку немає запиту на такі обсяги”, – пояснив заступник голови ВАР.
На його переконання, обмеження негативно вплинуло на середніх товаровиробників та спричинило для них низку нових викликів.
“Побоюючись великих холдингів, вони фактично припинили інвестувати у розвиток підприємства і почали відкладати кошти на випадок втрати конкурентоспроможності на купівлю землі”, – повідомив Денис Марчук.
Зазначається, що така тенденція негативно впливає на перебіг нинішньої посівної кампанії.
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