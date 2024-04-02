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Гуменюк пояснила, чому окупанти обстрілюють Україну у світанковий час

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російські обстріли у світанковий час є одним зі способів виснаження.

Окупанти звертають увагу на особливості людського організму, сказала речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає Gazeta.ua.

"До системи виснаження відноситься і час проведення атак. Пам'ятаємо всі, що як раз перед світанком, коли найважче зосередитись. Системи протиповітряної оборони працюють не самостійно - ними керують люди. І протягом нічного бойового чергування людський організм виснажується", - зазначила вона.

Уся тактика ворога спрямована на виснаження системи протиповітряної оборони, а також потенціалу країни, як держави, що здатна забезпечувати свої фронтові потреби.

Гуменюк
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