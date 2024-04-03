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Військовий: Переговори з рф можливі тільки після виводу російських окупаційних військ з України

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Командир снайперського підрозділу «Kurt and Company» 28 ОМБр «Курт» негативно ставиться до ідеї замороження війни. Він нагадав, що свого часу між Україною та росією були домовленості про відведення озброєнь, однак рф їх не виконувала, а згодом і зовсім розпочала повномасштабне вторгнення.

Таку думку «Курт» висловив у новому випуску проєкту «Станція Краматорськ», який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ.

Військовослужбовець визнає, що рано чи пізно доведеться вести переговори про припинення війни. Однак вони можливі тільки після виводу російських окупаційних військ з України.

«Якщо ми зараз зупиняємося, у нас з часом заберуть і все інше. Ми маємо домовлятися, не без того. Але не про здачу своїх територій. Якщо вони (росіяни, – ред.) не хочуть вмирати далі, ми готові зупинитися, вони виходять, а ми йдемо і стаємо на свій законний кордон. І тільки потім перемовини», – зазначив «Курт».

Заклики до перемовин на сьогоднішньому етапі війни та розмови про мир в обмін на території «Курт» вважає частиною ворожої ІПсО.

«Це комплекс дій російської пропаганди. У них є фахівці, які здатні впливати на людей. росіяни багато в цьому напрямку працюють», – сказав він.

На думку «Курта», ворог користується тим, що багато українців не усвідомлюють загрози, яку можуть нести для України у перспективі домовленості про припинення вогню сьогодні. Він нагадав, що свого часу Україна уже відводила зброю з лінії зіткнення, виконуючи домовленості з Росією, однак це не вберегло нашу державу від повномасштабного вторгнення.

«Якщо зараз люди схилять голову і скажуть «давайте домовлятися», просто щоб зупинитися… Це уже було. Уже домовлялися, відводили зброю. Але, як показала практика війни, з росіянами ні про що домовлятися не можна», – наголосив військовий.

«Курт» ще у 2000-х роках пройшов строкову службу. Став на захист України у 2014 року. Починав як рядовий розвідник глибинної розвідки, а у 2017-му перекваліфікувався на снайпера-розвідника. «Курт» став одним з найкращих снайперів Сил оборони. У 2017 році створив групу снайперів «Kurt & Company group», яка зараз входить до складу 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та виконує важливі завдання на різних ділянках фронту.

переговори, Курт
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