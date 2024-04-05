Юсов: Україна бачить, як росія зводить на ТОТ залізницю і відповідно готується

Україна бачить, як росія зводить на тимчасово окупованих територіях залізницю для воєнних потреб своєї армії, і відповідно готується.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемарафону.

"Це вже серйозний етап будівництва, за кілька місяців можемо побачити результати. Знову ж таки - нічого нового тут немає, Україна бачить це і відповідним чином готується", - сказав Юсов.

Він зауважив, що мова йде про лише військове постачання залізницею для потреб окупаційних військ. Загарбники будують одну колію. Але, за словами "плани від життя відрізняються".

"Звичайно, українські сили безпеки і оборони будуть ці плани корегувати", - додав представник ГУР.