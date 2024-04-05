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Укренерго: Ймовірність обмежень електропостачання зберігається у центральних та східних регіонах України

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Зараз в Україні немає обмежень електропостачання, крім Харкова. Однак певна ймовірність таких обмежень зберігається у центральних та східних регіонах.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільне.Студія", передає Укрінформ.

"Загалом в енергосистемі, попри те, що дефіциту немає, зберігається певна вірогідність обмежень у центральних та східних регіонах нашої держави. Це пов’язано з тим, що саме в цих регіонах знищено або пошкоджено багато генерації за останні 10-15 днів", - сказав Кудрицький.

Він повідомив, що найскладнішою залишається ситуація у Харкові, де росіяни завдали чергового удару по енергооб'єкту.

"Очевидно, ворог намагається всіма силами не дати нам повністю відновити електропостачання для містян. Ми бачимо повторні атаки по енергосистемі практично щодня, і Харків від цього також страждає", - повідомив очільник Укренерго.

На решті території України поки що обмежень електропостачання для населення немає; обмеження для промисловості зберігаються лише у Кривому Розі.

Укренерго, Кудрицький
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