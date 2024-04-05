Фіала: Перші поставки боєприпасів за чеською ініціативою очікуються до червня

Чехія виділить десятки мільйонів євро у межах власної ж ініціативи закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України.
Про це, як пише Reuters, в ефірі телеканалу CNN повідомив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.
Він повідомив, що чеський внесок у закупівлю снарядів становитиме сотні мільйонів крон, що дорівнює десяткам мільйонів євро.
"Це приблизно відповідає тій частці, яку повинна вкласти країна нашого розміру та процвітання", — сказав Фіала.
Зазначається, що ініціативу Праги вже підтримали близько 18 країн. Найбільше грошей, 576 млн євро, на закупівлю частки з обіцяних 800 тисяч снарядів, пообіцяла виділити Німеччина.
Цих коштів має вистачити на 180 тисяч артснарядів.
Перші поставки боєприпасів, які відшукували у різних країнах за межами Євросоюзу, очікуються до червня.
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