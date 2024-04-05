Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Фіала: Перші поставки боєприпасів за чеською ініціативою очікуються до червня

156

Чехія виділить десятки мільйонів євро у межах власної ж ініціативи закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України.

Про це, як пише Reuters, в ефірі телеканалу CNN повідомив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.

Він повідомив, що чеський внесок у закупівлю снарядів становитиме сотні мільйонів крон, що дорівнює десяткам мільйонів євро.

"Це приблизно відповідає тій частці, яку повинна вкласти країна нашого розміру та процвітання", — сказав Фіала.

Зазначається, що ініціативу Праги вже підтримали близько 18 країн. Найбільше грошей, 576 млн євро, на закупівлю частки з обіцяних 800 тисяч снарядів, пообіцяла виділити Німеччина.

Цих коштів має вистачити на 180 тисяч артснарядів.

Перші поставки боєприпасів, які відшукували у різних країнах за межами Євросоюзу, очікуються до червня.

Чехія, Фіала
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 5 апреля 2024
Четверг, 4 апреля 2024
Среда, 3 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023