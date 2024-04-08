Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Умєров і Сирський ознайомилися з новітніми розробками від українських виробників озброєння

118

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров ознайомилися з новітніми розробками від українських виробників озброєння, серед яких є роботизовані комплекси.

"Разом із міністром оборони Рустемом Умєровим вкотре знайомилися з новітніми розробками від українських виробників. Вмотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, що вже застосовуються у військах, та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних та оперативних цілей", - написав Сирський на своїй сторінці у "фейсбуці" в неділю.

"Йдеться не лише про дрони наземного та повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, що можуть виконувати завдання (розмінування), дистанційно керовані ударні платформи, та інші розробки, які ми з вами незабаром ще тільки побачимо в роботі. Відчують їх і наші вороги", - зазначив головнокомандувач.

Також він додав, що незабаром бойові роботизовані платформи будуть масово брати участь у бойових діях.

Умєров, Сирський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 8 апреля 2024
Воскресенье, 7 апреля 2024
Суббота, 6 апреля 2024
Пятница, 5 апреля 2024
Четверг, 4 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023