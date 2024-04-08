Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Власюк: Прибутки від російських активів найімовірніше спрямують на відбудову України

118

Прибутки від російських заморожених активів найімовірніше спрямують на відбудову в Україні.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Владислав Власюк, пише gazeta.ua з посиланням на РБК-Україна.

"Прибутки від розміщених активів, це сім-вісім мільярдів доларів на рік в Європейській зоні, які росія генерує з розміщених в Європейському союзі коштів, я думаю, реалістично говорити, що ці кошти будуть використовуватися або на пряму допомогу бюджету, або на відбудову. Але навряд чи на зброю. Втім ця пропозиція теж розглядається", - сказав Власюк.

Також Офіс президента сподівається на зрушення на рівні найближчого саміту країн G7 щодо конфіскації основної суми активів рф, які були заморожені. Йдеться про понад $300 млрд.

"Тут є різні позиції різних держав. Останні пів року ми так відчуваємо, що лідерство взяли США за цей трек. Деякі країни, особливо країни Глобального Півдня, висловлюють певні застереження з приводу конфіскації суверенних активів, мовляв, це призведе до ще більшої кризи у відносинах з росією", - сказав Власюк.

ОПУ, Власюк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 8 апреля 2024
Воскресенье, 7 апреля 2024
Суббота, 6 апреля 2024
Пятница, 5 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023