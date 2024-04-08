Власюк: Прибутки від російських активів найімовірніше спрямують на відбудову України

Прибутки від російських заморожених активів найімовірніше спрямують на відбудову в Україні.
Про це сказав радник керівника Офісу президента Владислав Власюк, пише gazeta.ua з посиланням на РБК-Україна.
"Прибутки від розміщених активів, це сім-вісім мільярдів доларів на рік в Європейській зоні, які росія генерує з розміщених в Європейському союзі коштів, я думаю, реалістично говорити, що ці кошти будуть використовуватися або на пряму допомогу бюджету, або на відбудову. Але навряд чи на зброю. Втім ця пропозиція теж розглядається", - сказав Власюк.
Також Офіс президента сподівається на зрушення на рівні найближчого саміту країн G7 щодо конфіскації основної суми активів рф, які були заморожені. Йдеться про понад $300 млрд.
"Тут є різні позиції різних держав. Останні пів року ми так відчуваємо, що лідерство взяли США за цей трек. Деякі країни, особливо країни Глобального Півдня, висловлюють певні застереження з приводу конфіскації суверенних активів, мовляв, це призведе до ще більшої кризи у відносинах з росією", - сказав Власюк.
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