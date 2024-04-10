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НБУ та ЄБРР підписали Меморандум про фінансову пропідтримку реінтеграції ветеранів війни в Україні

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Національний банк України та Європейський банк реконструкції та розвитку співпрацюватимуть для підтримки фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів війни в Україні.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу НБУ, відповідний меморандум був підписаний 9 квітня.

"Голова НБУ Андрій Пишний та керуючий директор ЄБРР у секторі фінансових установ Франсіс Маліж підписали Меморандум про взаєморозуміння між НБУ та ЄБРР, який передбачає співпрацю установ для забезпечення згуртованості фінансового сектору щодо питань упровадження стандартів інклюзивної діяльності та послуг, підтримки та ресоціалізації ветеранів війни в Україні, а також для просування Хартії з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів (далі – Хартія)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з меморандумом, НБУ та ЄБРР підтримуватимуть фінансові установи по всій Україні у дотриманні ними стандартів, викладених у Хартії. Цей документ створений для того, щоб зробити банки більш доступними для сотень тисяч ветеранів - клієнтів і працівників.

Документ спрямований на усунення перешкод, які можуть заважати ветеранам повернутися до роботи, а також запровадження інклюзивної кадрової політики та практики у фінансовому секторі.

Передбачається, зокрема, створення безпечних (тобто без тригерів і ризиків) місць роботи для ветеранів, які страждають від посттравматичного стресового розладу, та поліпшення доступності робочих місць для підтримки клієнтів і співробітників-ветеранів шляхом використання модифікованого обладнання чи пристроїв.

НБУ, ЄБРР
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