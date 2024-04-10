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Бойова медикиня порадила, як налагодити комунікації між військовими та цивільними

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Налагодження комунікації між військовим та цивільними має бути двостороннім процесом. Цивільні мають намагатися зрозуміти військових, а військові, своєю чергою, мають дати своїм близьким з цивільного життя «інструкцію з комунікації».

Таку думку висловила у новому випуску проєкту «Станція Краматорськ», який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ, бойова медикиня Олена Риж.

Вона наголосила, що військові прагнуть отримати розуміння і підтримку від своїх близьких. Однак, за її словами, у цьому процесі військові повинні «попіклуватися про себе» та розповісти своїм близьким, як з ними спілкуватися та яку підтримку надавати.

Також, за словами Олени Риж, цивільні, які хочуть налагодити контакт зі своїми близькими-військовими, мають проявляти ініціативу у спілкуванні.

«Маємо транслювати нашому військовому: я готова бути з тобою тут і зараз, не дивлячись ні на що, що б ти не проживав, я буду поряд. Допоможи мені дізнатися, що я можу тобі говорити, а що ні. І я тоді буду знати це і буду це враховувати. Як би ти хотів, що би ми з тобою комунікували?» – пояснила військовослужбовиця.

Водночас вона наголошує, що військовим варто обдумувати свої почуття, намагатися краще розуміти свої емоції.

«Якщо ми (військові) не розуміємо себе, яка нам допомога потрібна, то що би нам не давали, воно не підійде. Якщо ти не знаєш, куди іти, то куди б ти не прийшов, це завжди буде не те. Ми маємо себе зсередини більше розуміти і знати … Для цивільних велика задача змогти нас зрозуміти. І вони ніколи нас не зрозуміють, якщо ми не будемо давати їм цю можливість. Якщо ми самі не будемо їм розповідати, хто ми, а ми змінились, чим ми зараз живемо, що нам потрібно, що гріє і що відштовхує, чому так, яка моя потреба, які мої мрії. Якщо я не буду розповідати своїм людям про це, як вони будуть мене знати? Ніяк. Абсолютно. Це історія двостороння, двосторонній рух», – наголосила вона.

військові, Риж, цивільні
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