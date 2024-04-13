Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

МВФ обрав нового директора-розпорядника Фонду

148

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п'ятницю обрала Крісталіну Георгієву на посаду директорки-розпорядниці МВФ на другий п'ятирічний термін, який починається 1 жовтня 2024 року. Рішення Ради було ухвалено консенсусом, повідомляють у прес-релізі МВФ.

"Ухвалюючи це рішення, Рада високо оцінила сильне і гнучке керівництво пані Георгієвої в період її перебування на посаді, коли вона долала низку серйозних глобальних потрясінь. Пані Георгієва керувала безпрецедентними заходами реагування МВФ на ці потрясіння, включно із затвердженням більш як 360 млрд доларів США нового фінансування від початку пандемії для 97 країн, полегшенням боргового тягаря найбідніших і найуразливіших членів Фонду та історичним виділенням спеціальних прав запозичення (СПЗ) на суму 650 млрд доларів США", - йдеться в заяві координаторів Виконавчої ради МВФ Афонсо С. Бевілакуа та Абдулду Абдулдара.

Зазначається, що в перспективі Рада вітає те, що "пані Георгієва приділятиме особливу увагу питанням макроекономічної та фінансової стабільності, забезпечуючи при цьому, щоб Фонд продовжував адаптуватися і розвиватися відповідно до потреб усіх членів. Рада визнає, що вона приділяє особливу увагу зміцненню підтримки, що надається Фондом своїм членам шляхом надання ефективних консультацій з питань політики, розвитку потенціалу та фінансування. Рада сподівається на подальшу тісну співпрацю з Директором-розпорядником".

Директор-розпорядник МВФ призначається виконавчою радою на п'ятирічний термін. Крісталіна Георгієва, якій у серпні виповниться 71 рік, обійняла цю посаду в жовтні 2019 року.

МВФ, Георгієва
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 13 апреля 2024
Пятница, 12 апреля 2024
Четверг, 11 апреля 2024
Среда, 10 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023