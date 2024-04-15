Міненерго: Майже всі наші річні зусилля з відновлення та ремонту були знищені за кілька днів, за кілька атак

Після зими Україна передислокувала частину ППО від інфраструктури на передову. Цього чекала росія, щоб завдати масованого удару. Про це повідомляє CNN з посиланням на президентку українського енергетичного аналітичного центру DiXi Group Олену Павленко. За її словами, це не помилка, це просто розставлення пріоритетів.

"Думали, що якщо закінчиться зима, то, напевно, ми зможемо застосувати ППО в інших місцях", — сказала вона.

Заступниця міністра енергетики Гринчук зауважила, що у перші два роки війни російські атаки були більш розпорошеними, запускаючи залпи ракет по великих частинах енергетичної системи України. Тепер удари стають більш точними та концентрованими, десятки ракет і безпілотників обрушуються на одну ціль.

"За такий короткий проміжок часу – за кілька тижнів цих масованих російських атак – майже всі наші річні зусилля з відновлення та ремонту були знищені за кілька днів, за кілька атак", – сказав Гринчук.

Видання також пише, що є дві причини, чому росія, можливо, чекала до весни, щоб розпочати свою нову стратегію.

По-перше, росії потрібен був час, щоб створити зброю та розвідувальні дані, необхідні для нанесення ударів, сказав Харченко. "Ця стратегія явно розроблялася довго, вони витратили багато часу на її розробку, вони чітко збирали розвідувальні дані і дуже ретельно готувалися до цих атак", – сказав Харченко.

"По-друге, росія, можливо, чекала, доки українські електростанції не стануть менш захищені протиповітряною обороною, що стає дедалі дефіцитнішим ресурсом після двох років війни, і завдяки допомозі Сполучених Штатів Конгрес зупинив на місяці", — йдеться у повідомленні.