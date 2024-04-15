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Пендзин: На одного мобілізованого українця держава витрачає щонайменше 1,3 мільйона гривень на рік

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З державного бюджету України на одного мобілізованого громадянина йде щонайменше 1 мільйон 300 тисяч гривень на рік, з яких 40% - оплата праці.

Про це повідомив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері "Громадського радіо".

"У цих грошах до 40% сидить оплата праці, далі - виплати військовослужбовцям. Це лише середня цифра, тому що треба розуміти, що для тих, хто на "передку", ця цифра зростає. Далі йде харчування, мінімальний обсяг обладнання, озброєнь, боєприпасів. І ще раз говорю: це мінімальна цифра", - зазначив він.

Пендзин додав, що навіть якщо військовий помирає або отримає інвалідність, то держава теж зобов'язана виплати. Якщо рахувати на всіх мобілізованих українців, то виходить 1 трильйон 700 млрд грн на рік - весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік, без урахування обов'язкових виплат по 15 млн грн. Мобілізація додаткових 100 тисяч громадян - це ще 130 млрд грн.

"Всі соціальні видатки, все те, що стосується підтримки бізнесу, всі субсидії, перерахування коштів з бюджету до Пенсійного фонду - вони фінансуються за рахунок запозичень. Тобто оті 37,5 млрд доларів, які цього року ми маємо десь випросити, вибачте, вони не мають жодного відношення до фінансування війни. Більше того, є пряма заборона їх використовувати для фінансування будь-яких видатків, пов’язаних із захистом України від агресії", - зауважив він.

В Україні триває запекла війна з росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року - повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.

мобілізація, Пендзин
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