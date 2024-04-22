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Зеленський: "Петріоти" є системами ППО тільки коли захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання

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Patriot є системами протиповітряної оборони лише коли діють, і вони зараз потрібні у руках українців.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Петріоти" є системами ППО тільки коли діють – захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання. Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці. Демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор", - заявив Зеленський.

Він закликав партнерів "не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя".

"Петріоти" потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. російські ракети та іранські «шахеди» повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя", - наголосив глава держави.

На його переконання, ефективно протидіяти терору можна лише разом. "І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які вже це розуміють. Дякую всім, хто проявляє лідерство в допомозі Україні!" - зазначив Президент.

Patriot, Зеленський, ППО
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