Буданов: російська армія стала краще

Після захоплення Авдіївки моральний дух росіян піднявся, однак це було тимчасово. Але російська армія стала краще, сказав керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю BBC News Україна.

"Треба пам'ятати, що війна - це завжди шалений розвиток. У будь-якій країні світу війна давала завжди розвиток технологічний, індустріальний і тому подібне. Не дивлячись на те, що це шалені витрати та руйнування, але це завжди розвиток. Це відбувається з ними, це відбувається з нами, це теж треба розуміти", - пояснив він.

Оснащення піхотинця точно покращилось.

"Якість техніки? Ні, вона впала, тому що нової техніки мало, її не вистачає. Це все відремонтована, відреставрована техніка зі складів довготривалого зберігання озброєнь. Там про якість говорити немає сенсу, та і не потрібна там та якість", - сказав Буданов.

У рф майже не залишилося контрактників з нормальним "бойовим" досвідом. росія воює мобілізованими, це впливає на їхній моральний дух.

"Він підсилився після взяття Авдіївки, але це тимчасове було явище. В принципі, мобілізованому немає особливого сенсу. Вони воюють за гроші, тому що їх призвали, тому що змусили призватися і тому подібне. Тобто "ідіть вперед". Ну, це ще російська ментальність відіграє важливу роль. "Ідіть вперед", як то кажуть, і російський мужик іде", - підсумував глава ГУР.