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Зеленський: путіна винесуть з кремля тільки вперед ногами

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російський диктатор володимир путін залишиться при владі до самої смерті.

Його винесуть з кремля тільки вперед ногами, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters у вівторок.

"путін - не самостійна фігура. Він керується великими грошима, підтримкою Китаю тощо. Тому наразі неможливо вести з ним справедливий діалог про мир. У цьому проблема, він промивав людям мозок, і мозок промили йому. Він знаходиться в інформаційній кулі, в бажанні нас знищити. Ти не можеш сідати розмовляти з людиною, єдина ціль якої - знищити тебе", - сказав він.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна щоденно шукає слабке місце в системі, яку путіну створює його оточення.

Зеленський, путін
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