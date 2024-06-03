МО КНР: Ми вживатимемо рішучих дій, щоб стримати незалежність Тайваню

Міністр оборони КНР Дун Цзюнь під час виступу на азійському безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі заявив, що перспектива мирного «возз’єднання» Китаю з Тайванем усе більше розмивається «тайванськими сепаратистами» та зовнішніми силами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Тайвань є основним питанням для Китаю, але правляча на острові Демократична прогресивна партія продовжує сповідувати сепаратизм і прагне стерти китайську ідентичність. Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які демонструють їхню зраду китайської нації та своїх предків. Вони будуть піддані ганьбі й осуду в історії», - сказав Дун.

За словами міністра, контакти іноземних держав із владою Тайваню чи коментарі тайванського питання є втручанням у внутрішні справи Китаю і підтримкою «тайванських сепаратистів». Він пригрозив армією для «підтримки національного возз’єднання» (так у Пекіні називають прагнення встановити контроль над самокерованим островом).

«Китай відданий мирному возз’єднанню з Тайванем, але ми вживатимемо рішучих дій, щоб стримати незалежність Тайваню. Ми впевнені в наших можливостях і переконані, що така змова ніколи не вдасться», - зазначив він.

Дун також піддав критиці продаж Сполученими Штатами зброї острову й назвав це перевіркою «червоних ліній» Китаю.

«Вони продають багато зброї Тайваню, і це надсилає дуже неправильні сигнали силам незалежності острова і підштовхує їх ставати дедалі агресивнішими. Але нам ясно, що справжня мета іноземної держави в тому, щоб використовувати Тайвань для стримування Китаю», - додав міністр.

Офіс президента Тайваню, своєю чергою, заявив, що Китай на форумі спотворив позицію влади Тайваню.

«Китаю не вистачає впевненості вести діалог з урядом Тайваню, а його ірраціональні зауваження не зможуть отримати міжнародного визнання», - йдеться в заяві офісу.

В американській делегації, коментуючи заяви Дуна, зауважили, що Китай неодноразово обурювався підтримкою США Тайваню і продажем зброї острову, навіть за відсутності офіційних дипломатичних відносин між Вашингтоном і Тайбеєм.

«Щороку три роки поспіль новий міністр оборони Китаю приїжджав на Шангрі-Ла, і щороку вони виголошували промови, які повністю суперечать реальності агресивної поведінки НВАК у всьому регіоні. Цього року не було нічого нового», - сказав один із членів американської делегації.