Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

МО КНР: Ми вживатимемо рішучих дій, щоб стримати незалежність Тайваню

121

Міністр оборони КНР Дун Цзюнь під час виступу на азійському безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі заявив, що перспектива мирного «возз’єднання» Китаю з Тайванем усе більше розмивається «тайванськими сепаратистами» та зовнішніми силами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Тайвань є основним питанням для Китаю, але правляча на острові Демократична прогресивна партія продовжує сповідувати сепаратизм і прагне стерти китайську ідентичність. Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які демонструють їхню зраду китайської нації та своїх предків. Вони будуть піддані ганьбі й осуду в історії», - сказав Дун.

За словами міністра, контакти іноземних держав із владою Тайваню чи коментарі тайванського питання є втручанням у внутрішні справи Китаю і підтримкою «тайванських сепаратистів». Він пригрозив армією для «підтримки національного возз’єднання» (так у Пекіні називають прагнення встановити контроль над самокерованим островом).

«Китай відданий мирному возз’єднанню з Тайванем, але ми вживатимемо рішучих дій, щоб стримати незалежність Тайваню. Ми впевнені в наших можливостях і переконані, що така змова ніколи не вдасться», - зазначив він.

Дун також піддав критиці продаж Сполученими Штатами зброї острову й назвав це перевіркою «червоних ліній» Китаю.

«Вони продають багато зброї Тайваню, і це надсилає дуже неправильні сигнали силам незалежності острова і підштовхує їх ставати дедалі агресивнішими. Але нам ясно, що справжня мета іноземної держави в тому, щоб використовувати Тайвань для стримування Китаю», - додав міністр.

Офіс президента Тайваню, своєю чергою, заявив, що Китай на форумі спотворив позицію влади Тайваню.

«Китаю не вистачає впевненості вести діалог з урядом Тайваню, а його ірраціональні зауваження не зможуть отримати міжнародного визнання», - йдеться в заяві офісу.

В американській делегації, коментуючи заяви Дуна, зауважили, що Китай неодноразово обурювався підтримкою США Тайваню і продажем зброї острову, навіть за відсутності офіційних дипломатичних відносин між Вашингтоном і Тайбеєм.

«Щороку три роки поспіль новий міністр оборони Китаю приїжджав на Шангрі-Ла, і щороку вони виголошували промови, які повністю суперечать реальності агресивної поведінки НВАК у всьому регіоні. Цього року не було нічого нового», - сказав один із членів американської делегації.

Китай, Тайвань, КНР
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 3 июня 2024
Воскресенье, 2 июня 2024
Суббота, 1 июня 2024
Пятница, 31 мая 2024
Четверг, 30 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023