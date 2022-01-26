Трамп предрекает, что за украинским последует кризис вокруг Тайваня

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что вслед за эскалацией вокруг Украины развернется кризис вокруг Тайваня. С таким утверждением он выступил в интервью американскому журналисту Лу Доббсу, которое было опубликовано в среду.

«Сложно поверить, когда смотришь на то, что происходит с Россией и Украиной. Этого никогда не произошло бы при моей администрации», — считает Трамп. «Тайвань с Китаем будут следующими. Произойдет еще множество плохих вещей», — полагает бывший американский лидер.

В продолжение своих слов о КНР Трамп посетовал на то, что США при выводе войск из Афганистана в августе прошлого года оставили военную базу в городе Баграм, «которая находится совсем близко к Китаю». «То, как мы осуществили этот вывод, это очень печально. Думаю, с того момента все становится только хуже», — утверждал Трамп.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, Тайвань считается одной из китайских провинций.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Пекином. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения. Это вызывает протесты в КНР.