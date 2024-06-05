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Кабмін затвердив розподіл субвенції на ремонт і будівництво укриттів у школах

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Кабінет міністрів затвердив розподіл субвенції з державного до місцевих бюджетів на ремонт і будівництво укриттів у школах. Добір проєктів здійснила комісія МОН.

Про це за підсумками засідання уряду повідомляє Міністерство освіти та науки, передає Укрінформ.

"Громади подавали заявки через систему DREAM. Після цього обласні військові адміністрації надавали рекомендації та пропозиції проєктів для фінансування. Комісія МОН відповідно до критеріїв, визначених постановою КМУ від 12 квітня 2024 р. № 417, і рекомендацій ОВА, відібрала проєкти, які отримають фінансування. Це 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів переважно у 8 прифронтових і прикордонних із росією областях. Загальна вартість цих проєктів — 2,19 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Перелік громад та обсяг розподіленої субвенції можна знайти за посиланням.

Також, як додали в МОН, триває донабір проєктів укриттів від окремих областей. Оприлюднення результатів очікується до 7 червня. За перебігом робіт щодо ремонту й будівництва укриттів можна стежити на сайті та сторінках МОН.

Окрім цього, відповідно до постанови, громади повинні щомісяця надавати інформацію про використання коштів та завантажувати фотографії об’єктів на платформу DREAM. Кожен охочий може ознайомитися з проєктами, статусом і кошторисом.

Громади, які не отримали кошти на облаштування безпечних освітніх просторів у межах субвенції, мають можливість залучити кошти з інших джерел, наприклад, від міжнародних партнерів. Для цього громади мають створити свій профіль в екосистемі DREAM, додати власні проєкти та стежити за оголошеннями про можливість фінансової підтримки.

МОН, укриття
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