Марченко: Україна веде переговори щодо реструктуризації боргів за єврооблігаціями

Україна веде переговори з кредиторами щодо реструктуризації боргів за єврооблігаціями та розраховує на часткове списання боргів.
Як передає Укрінформ, про це під час години запитань до уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
"З приводу перемовин. Списання боргів - це питання у фокусі нашої уваги. Ми ведемо перемовини з кредиторами стосовно реструктуризації і, в тому числі, про часткове списання боргів. Тому очікуйте на новини, незабаром ці перемовини стануть публічними, і ми зможемо окремо проговорити», - сказав Марченко.
Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна реструктуризує борги за єврооблігаціями до серпня 2024 року. У МВФ вважають, що реструктуризацію слід провести до серпня, коли спливають строки дії попередньої реструктуризації.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023