Марченко: Україна веде переговори щодо реструктуризації боргів за єврооблігаціями

Україна веде переговори з кредиторами щодо реструктуризації боргів за єврооблігаціями та розраховує на часткове списання боргів.

Як передає Укрінформ, про це під час години запитань до уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"З приводу перемовин. Списання боргів - це питання у фокусі нашої уваги. Ми ведемо перемовини з кредиторами стосовно реструктуризації і, в тому числі, про часткове списання боргів. Тому очікуйте на новини, незабаром ці перемовини стануть публічними, і ми зможемо окремо проговорити», - сказав Марченко.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна реструктуризує борги за єврооблігаціями до серпня 2024 року. У МВФ вважають, що реструктуризацію слід провести до серпня, коли спливають строки дії попередньої реструктуризації.