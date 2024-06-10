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Мінекономіки: Є ситуації, коли підприємствам можуть відмовити в бронюванні співробітників

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Підприємства в Україні можуть забронювати своїх співробітників. Однак є ситуації, коли підприємствам можуть відмовити в бронюванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки Ігоря Фоменка в ефірі телемарафону.

Заступник міністра економіки пояснив, яким є алгоритм бронювання співробітників для бізнесу та в яких випадках, можна отримати відмову.

За словами Фоменка, спочатку підприємства чи організації звертаються до влади, щоб їх визнали критично важливими. Для отримання такого статусу є сім критеріїв.

"Кожне міністерство чи центральний орган виконавчої влади формує свій перелік критеріїв. Після того, як відповідні служби опрацюють підприємство, видається наказ про визнання його критично важливим", - пояснив він.

Після отримання даного статусу підприємство подає список військовозобов'язаних для бронювання тому центральному органу виконавчої влади або ОВА, які визнали підприємство критично важливим. А цей орган направляє списки в Міноборони або інші органи, такі як СБУ чи розвідка, там де військовозобов'язаний стоїть на обліку.

Надалі поданих на бронювання співробітників перевіряють через реєстр "Оберіг" на відповідність військово-облікових даних і потім направляють Міністерству економіки.

"Мінекономіки перевіряє наявність підстав. Якщо якихось документів не вистачає, ми просимо їх надати. Після цього міністерство видає наказ, який направляє в Міноборони, ТЦК та той органі місцевої влади, який звертався до Міноборони", - пояснив заступник міністра економіки.

Фоменко пояснив, що у разі, якщо Мінекономіки впевнене, що документи не повністю подані, або є фальсифікація в документах, підприємству можуть відмовити від бронювання співробітників.

"У нас є правові підстави не видавати наказ і повернути пакет документів або на доопрацювання, або анулювання попередніх рішень", - пояснив він.

бронювання, Фоменко
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