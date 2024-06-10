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Чубаров: росіяни оновлюють фортифікаційні споруди у Криму

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російські окупанти в Криму вирішили, що тепер є більша загроза можливої висадки десанту Збройних сил України. Зокрема, вони оновлюють фортифікаційні споруди на узбережжі Чорного моря.

Про це в ефірі "КИЇВ24" заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він зауважив, що у 2023 році в Криму було дуже інтенсивне будівництво розвинутих фортифікаційних укріплень, більше - у північно-західній частині.

"Вони тоді приділяли значну увагу північному напрямку. Бо очікувалося, що Збройні сили України будуть наступати з Херсонської області. Так відчувалося, виходячи з їхнього будівництва", - зазначив Чубаров.

Тепер, додав він, загарбники проаналізували удари ЗСУ, а вони в останні місяці більше були по об'єктах протиповітряної оборони ворога, а також по об'єктах логістики.

"І виходячи з того, що значна більшість кораблів Чорноморського флоту Росії перебазовані в порти на території самої росії, противник вирішив, що для нього тепер є більша загроза щодо можливого десанту з боку Збройних сил України", - сказав голова Меджлісу.

Він додав, що російські окупанти оновлюють фортифікаційні споруди на узбережжі Чорного моря.

"Це говорить про те, що вони проаналізували, що знищуються об'єкти протиповітряної оборони, тобто ми послаблюємо можливості їхні. І тепер вони очікують можливого десанту Збройних сил України. Таку вони обрали тактику. І дійсно укріплюються фортифікації, які прикривають Крим з моря", - зауважив Чубаров.

Серед іншого, він також зазначив, що росіяни посилюють охорону та протиповітряну оборону Кримського мосту.

Чубаров
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