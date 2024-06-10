Калмикова: Нині у Збройних силах України служать понад 67 тисяч жінок

Нині у Збройних силах України служать понад 67 тис. жінок, з них 19 тис. – цивільні співробітниці, всі інші є військовослужбовицями.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час Small Talk.

За її словами, саме війна стала поштовхом до збільшення кількості жінок у Збройних силах, цей процес розпочався ще у 2014 році.

«Із початком повномасштабної війни чисельність ЗСУ значно зросла. У нас немає примусової мобілізації жінок, але це не стає перепоною, тож кількість жінок в армії постійно збільшується», – наголосила вона.

Калмикова зауважила, що нині жінки дуже часто обирають професії, які не вважаються усталено жіночими, тобто вони хочуть стріляти, керувати артилерійськими установками, дронами тощо.

«На жаль, у нас досі спостерігається проблема з просуванням жінок по службі, тому ми зараз шукаємо шляхи регулювати це, щоби жінки, які хочуть будувати кар’єру в Збройних силах, мали цю можливість», – додала вона.

Станом на січень 2024 року у ЗСУ служили 45 587 жінок, що на 2 108 більше, ніж у жовтні 2023-го.

Водночас у районі проведення бойових дій перебувають понад 4 000 жінок.