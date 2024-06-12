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Мінфін: ЄІБ надасть Україні 100 млн євро для відновлення та модернізації соціальної інфраструктури

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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Україні 100 млн євро для відновлення та модернізації соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Як зазначили у відомстві, Україна уклала з ЄІБ угоду в рамках Конференції з відновлення, яка проходить у Берліні.

Мета такої угоди - відновлення та модернізація основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я, житла для внутрішньопереміщених осіб, соціального захисту.

Також передбачено відновлення та модернізацію критичної інфраструктури на територіях, які зазнали руйнувань, та в регіонах, де проживає найбільша кількість переселенців.

У Мінфіні нагадали, що всього з початку повномасштабної війни ЄІБ надав Україні понад 2 млрд євро інвестицій.

Мінфін, ЄІБ
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