Мінфін: ЄІБ надасть Україні 100 млн євро для відновлення та модернізації соціальної інфраструктури

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Україні 100 млн євро для відновлення та модернізації соціальної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Як зазначили у відомстві, Україна уклала з ЄІБ угоду в рамках Конференції з відновлення, яка проходить у Берліні.
Мета такої угоди - відновлення та модернізація основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я, житла для внутрішньопереміщених осіб, соціального захисту.
Також передбачено відновлення та модернізацію критичної інфраструктури на територіях, які зазнали руйнувань, та в регіонах, де проживає найбільша кількість переселенців.
У Мінфіні нагадали, що всього з початку повномасштабної війни ЄІБ надав Україні понад 2 млрд євро інвестицій.
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