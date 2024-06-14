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Свириденко анонсувала підписання Меморандуму про розвиток ринку іпотечного житла в Україні

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Міністерка економіки України Юлія Свириденко, головний виконавчий директор DFC Скотт Нейтан та керуючий директор Citibank Джулія Монако підписали Меморандум про розвиток ринку іпотечного житла в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

Зазначається, що зустріч, на якій було підписано меморандум, відбулась в рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024) у Берліні.

"Учасники зустрічі домовились про консультації для оцінки потенційних можливостей співфінансування, кредитної підтримки та спільну роботу над пошуком можливостей фінансування українського ринку іпотеки", - йдеться в повідомленні відомства.

За словами міністерки економіки України, укладена домовленість створить умови для залучення гарантій та довгострокового фінансового ресурсу для фінансування житлового сектору через іпотечні програми, зокрема "єОселя".

Очільниця Мінекономіки повідомила, що військова агресія росії проти України призвела до руйнування житлового фонду та вимушеного переміщення, за різними оцінками, близько 6,5 мільйонів українців.

"Ми цінуємо прагнення американських партнерів долучитися до співпраці. Вдячні партнерам за готовність надати консультаційну допомогу і спільно працювати над пошуком можливостей підтримки та фінансування ринку іпотеки в Україні. Ми сподіваємось, що це у перспективі дасть можливість більшій кількості українців придбати власне житло", — наголосила Свириденко.

Сторони також обговорили спільну роботу щодо підтримки українського іпотечного ринку в умовах військової агресії росії проти України, яка призвела до руйнування житлового фонду.

Свириденко, іпотека
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