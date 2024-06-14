Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

У НБУ назвали суму, яку Україна отримає від МВФ і ЄС у червні

109

Національний банк очікує, що Україна цього місяця отримає 2,2 млрд доларів від МВФ та 1,9 млрд євро від ЄС.

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"У найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги. Зокрема, вже досягнуто угоди на рівні персоналу за четвертим переглядом програми розширеного фінансування, тож у цьому місяці очікується надходження 2,2 млрд доларів США від МВФ додатково до 1,9 млрд євро від ЄС", – зазначив Пишний.

Він також нагадав, що бюджетні потреби у травні – першій половині червня значною мірою фінансувалися за рахунок коштів, отриманих від міжнародних партнерів у попередні місяці.

Додамо, у Мінфіні повідомили, що за перші п’ять місяців 2024 року фінансування держбюджету України становило 16,9 млрд доларів США. З цієї суми допомога від партнерів склала 11,8 млрд доларів. Серед донорів – Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ.

З лютого 2022 року Україна отримала $83,7 млрд фінансової допомоги від партнерів. Україна отримала $83,7 млрд з лютого 2022 року. У 2024 році до державного бюджету вже надійшло $10,2 млрд.

До кінця 2024 року потреба у зовнішньому фінансуванні залишається $27 млрд. Вже є запевнення від ЄС на суму близько $12,5 млрд, МВФ - $4,5 млрд та інших.

Водночас Марченко наголосив, що критично важливим питанням є затвердження Конгресом США пакету допомогу Україні.

НБУ, Пишний
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 14 июня 2024
Четверг, 13 июня 2024
Среда, 12 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023