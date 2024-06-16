ЦНС: Школярі на ТОТ можуть отримати додатковий бал на підсумкових іспитах за згадку про путіна

Додатковий бал на підсумкових іспитах у тимчасово захоплених районах Донецької області школярі можуть заробити, згадавши ім’я російського диктатора.

Про це в Телеграмі повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Укрінформ.

«Так працює система оцінювання знань на тимчасово окупованих територіях. Під час написання творів у межах проведення підсумкових екзаменів у школах на ТОТ Донеччини діти зауважили певну тенденцію: якщо у роботі згадується ім’я Путіна — оцінка буде обов’язково вищою, ніж якщо не згадувати кремлівського терориста», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про такі критерії оцінювання художніх творів випускники писали у соцмережах. «Так би мовити, ділилися порадами як заробити вищий бал», - пояснили в Центрі національного спротиву.