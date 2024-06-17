Кулеба: У підсумковій декларації Саміту миру враховано всі принципові пропозиції України

У підсумковій декларації Глобального саміту миру, що пройшов у Швейцарії, враховано всі принципові пропозиції України.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в Бюргенштоці 16 червня.
"Станом на зараз робота над текстом завершена. Наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції, декларації. Вона буде відкрита для приєднання інших країн і після завершення саміту.... Текст збалансований, усі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", - наголосив глава МІД.
За його словами, є інформація, що кілька країн проводять аналіз спільного комюніке і "вони готові приєднатися до нього, хоча їх немає зараз на саміті".
Кулеба також додав, що в основі цього саміту - Формула миру президента Володимира Зеленського і "якісь альтернативні плани не розглядалися".
Раніше агентство Reuters опублікувало проект підсумкового комюніке Глобального саміту миру, яке містить пункти про повернення Запорізької АЕС під контроль України, відновлення безпечного доступу до українських морських портів та обмін військовополоненими.
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