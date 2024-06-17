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Кемерон пообіцяв влаштувати полювання на російські тіньові танкери

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Країни G7 посилять санкції проти росії і продовжать боротьбу з обходом вже чинних обмежень, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Corriere della Sera.

Серед іншого він пообіцяв влаштувати полювання на танкери, за допомогою яких росія нелегально експортує свої енергоресурси.

"Нам потрібно вистежити тіньовий флот, який незаконно перевозить російську нафту по всьому світу. Щоразу, коли ці танкери наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані", — сказав Кемерон.

На думку британського міністра, союзникам України необхідно продемонструвати путіну "безглуздість його дій".

"Ми покажемо, що ми повністю підтримуємо Україну: полюватимемо за грошима, за нафтою, зупинимо газ, кораблі, — все, що дозволяє працювати російській військовій машині", — наголосив Кемерон.

Він також заявив про необхідність включати до списків санкцій компанії з інших країн, які постачають росії товари подвійного призначення. Серед них Кемерон назвав Китай, Туреччину, Киргизстан та Ізраїль.

13 червня Велика Британія вперше запровадила санкції проти танкерів, які беруть участь в експорті нафти та нафтопродуктів із росії, а також компанії "Інгосстрах", яка стала одним із провідних страховиків суден тіньового флоту. Крім цього під обмежувальні заходи потрапили кораблі, які доставляли в росію боєприпаси з Північної Кореї.

У чорному списку Лондона опинилися чотири танкери, що ходять під прапорами Камеруну, островів Кука та Габона. Їм закрили доступ до британських портів, їх також можуть позбавити реєстрації в Судовому реєстрі країни.

G7, Кемерон
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