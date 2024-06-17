Премʼєрка Італії: росію примусять здатися, якщо кремль не погодиться з умовами миру

росію примусять здатися, якщо кремль не погодиться з умовами миру.
Про це заявила премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні, пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію другого пленарного засідання саміту миру.
"Захищати Україну означає об’єднати всі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. Якщо росія не погодиться з умовами, ми примусимо її здатися. Нам треба встановити мінімальні умови для цієї дискусії", - сказала вона.
Мелоні ще раз наголосила, що війна в Україні - це агресія проти держави.
"Мир в Україні не означає що Україна має здатися, як вважає президент путін. Це не буде так. Ставити такі умови дуже не правильно. Треба розвіяти нарративи путінської пропаганди. Зараз йде дискусія по трьох важливим питанням - продовольча, радіаційна, гуманітарна безпека. І ми повинні подивитись, що ми можемо побудувати на базі сьогоднішньої дискусії. Італія і далі хотіла б приймати участь у цьому и допомогти Україні дивитися у майбутнє", - констатувала прем'єр.
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