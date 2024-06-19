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Зеленський підписав закон щодо обов'язкового страхування наземних транспортних засобів

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Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Про це свідчать дані у картці документа №8300 на сайті Ради.

Законопроєкт пропонує поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених у країнах ЄС, та розширити застосування європротоколу - оформлення заяви про страхове відшкодування у разі ДТП без участі поліції.

Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю, становить 320 тисяч гривень на одного потерпілого, незалежно від кількості постраждалих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих, - 160 тисяч гривень на одного потерпілого, але не більше 800 тисяч гривень на одне страхове подія.

Протягом двох років після введення закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, до 1 млн гривень на одного потерпілого та 20 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих - до 2 млн гривень на один страховий випадок незалежно від кількості постраждалих.

Також документ передбачає впровадження:

швидкого здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів);

прямого врегулювання у всіх випадках ДТП, у яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

порядку розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі, необхідному для відновлення транспортного засобу, та поширення дії страхового покриття на пасажирів транспортного засобу, який спричинив ДТП.

Крім того, термін розгляду заяви про страхову виплату зменшиться з 90 до 60 днів від дня подання заяви про здійснення страхової виплати.

Зеленський, страхування
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