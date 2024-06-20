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МВС: росіяни розповсюджують фейк, що нібито поліція просить зібрати дані про сім'ї з двома машинами

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росіяни вигадали черговий фейк. Цього разу окупанти розповсюджують інформацію, що у Сумах нібито поліція просить зібрати дані про сім'ї з двома машинами, щоб одну з них конфіскувати для ЗСУ.

Про це розповіли у пресслужбі МВС.

«Ворожі джерела поширюють чергову дезінформацію — фото скриньки, що нібито розташована у сервісному центрі МВС Сум. В оголошенні відвідувачів начебто закликають залишати анонімні повідомлення про родини, що мають дві автівки, аби конфіскувати їх на користь ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

У МВС попередили, що ця інформація повністю вигадана.

«Сервісні центри МВС є розпорядниками реєстру транспортних засобів, які перебувають у власності громадян України. Тому збирати в громадян таку інформацію немає потреби», – зазначили у відомстві.

Додатковою вказівкою на те, що це повідомлення фейкове, є використання русизму «ящик» замість українського слова «скринька», додали в МВС.

МВС, ЗСУ
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