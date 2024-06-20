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Держенергонагляд: Послаблення відключень світла слід очікувати у серпні

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Послаблення віялових відключень слід очікувати у серпні, в цьому місяці будуть завершені ремонтні роботи на деяких атомних енергоблоках.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

"Наразі в багатьох областях з переліку об’єктів з гарантованим електропостачанням вже виключено десятки, а в деяких областях – понад сотню споживачів. Логіка процесу в тому, що важливо віднайти баланс і захистити об’єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших", – зауважив Руслан Слободян.

Очікується, що цей процес завершиться до 1 липня.

Також чиновник зазначив, що перелік об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонують розділити за сезонами – на літній та зимовий.

"Зараз до переліку включено серед іншого об’єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути до нього. Пов’язано це з тим, що поруч з такими об’єктами до ліній електропередачі підключено багато інших споживачів, що можуть бути задіяні у графіках відключень", – пояснив він.

Крім того, у разі неможливості живлення об’єктів по різних лініях електропередачі, енергетики вручну перемикатимуть лінії електроживлення. Така практика застосовувалась взимку 2022 - 2023 років, яка досить ефективна для досягнення соціальної справедливості.

Руслан Слободян зазначив, що в червні тривають планові ремонти деяких АЕС.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше виконати роботи. Водночас у найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії", - зазначає чиновник.

Полегшення чиновник прогнозує на серпень, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких АЕС та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням.

світло, Слободян
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