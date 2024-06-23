МЗС Чехії: Євросоюз має приймати нові країни поступово, але Україна заслуговує на особливий підхід

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що Євросоюз має приймати нові країни поступово, але Україна заслуговує на особливий підхід.
Про це він сказав під час Європейського форуму Вахау в Австрії, повідомляє Укрінформ із посиланням на Radio Prague International.
Приєднання до Євросоюзу одразу кількох нових країн «пригальмовує швидких кандидатів», яким вдається пристосовуватися до норм ЄС відчутно швидше ніж інші, вважає Ліпавський.
За його словами, адаптація до правил ЄС та реформи – це два паралельні процеси. «Треба надати європейську перспективу кожній європейській країні, яка цього хоче та виконує необхідні умови», – зазначив міністр.
Однак Україна - це особливий випадок, наголошує Ліпавський, оскільки вона зазнала нападу Росії, яка «перетворилася на фашистський режим». «Путін веде імперіалістичну війну проти всієї Європи. Чеська Республіка також є ціллю гібридних атак Москви», – вказав глава МЗС Чехії.
Він відзначив, що українці обрали демократію та європейський спосіб життя, тому заслуговують на всіляку підтримку з боку країн ЄС.
При цьому Ліпавський нагадав, що Чехія також допомагає ЗСУ постачанням зброї та прийняла пів мільйона біженців – найбільше на душу населення серед країн ЄС.
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