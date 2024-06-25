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МАГАТЕ: Пошкодження двох підстанцій в Енергодарі не вплинуло на електропостачання Запорізької АЕС

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Дві підстанції "Луч" і "Радуга" були зруйновані в окупованому Енергодарі за останній тиждень. Це призвело до тривалого знеструмлення міста, але не вплинуло на електропостачання Запорізької АЕС, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

"У зв'язку з пошкодженням електричної інфраструктури останніх днів Енергодар залишався без світла приблизно 16 годин - із 20:00 п'ятниці (21 червня) до обіду суботи (22 червня)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МАГАТЕ, на ПС "Радуга" у п'ятницю ввечері дрон пошкодив один із двох трансформаторів, з якого витекло масло. 19 червня зруйнували ще одну з підстанцій Енергодара - "Луч".

Після руйнування ПС "Луч", що постачає електроенергією частині Енергодара та до інших районів, її частково замінила ПС "Радуга", яку перед тим також пошкодили. Енергопостачання Енергодара відновили за допомогою його резервного трансформатора.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі каже, що ця ситуація ще більше посилила його занепокоєння з приводу крихкості та вразливості української електроенергетичної інфраструктури. Вона має вирішальне значення також для ядерної та радіаційної безпеки, навіть з урахуванням того, що енергопостачання шести реакторів ЗАЕС цього разу не постраждало.

Електроенергію, необхідну для охолодження зупинених реакторів, ЗАЕС отримує від останньої основної лінії електропередач напругою 750 кВ та останньої резервної лінії електропередачі 330 кВ.

Аварія на ПС "Радуга" вплинула на енергопостачання прилеглої до станції промзони і зупинила роботу транспортного вузла станції, насоса водогону та деяких станцій зовнішнього радіологічного моніторингу.

"Хто б не стояв за цим, це має припинитися. Використання дронів проти станції та її околиць стає дедалі частішим. Це абсолютно неприйнятно і суперечить принципам безпеки", - наголосив Гроссі.

Колишній голова Держатомрегулювання Григорій Плачков сказав під час брифінгу в Медіа-центрі України, що така ситуація може погіршити стабільну передачу електроенергії для потреб ЗАЕС. Загалом ситуація на станції не покращується.

МАГАТЕ
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