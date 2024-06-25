Машину розмінування DOK-ING MV-10, яка отримала сертифікат, будуть виробляти в Україні

Хорватська важка машина розмінування DOK-ING MV-10, частково локалізована українською компанією А3Tech-Україна, отримала сертифікат відповідності. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У середині червня машина пройшла випробування на полігоні.

Після отримання сертифікатів компанія розпочне серійне виробництво. А3Tech має замовлення на виробництво восьми таких машин. Перший екземпляр MV-10 вже передано саперам.

A3Tech вже зараз виготовляє до 40% компонентів робочого органу MV-10 і до кінця року планує збільшити цей показник до 100%.

До роботи над цими машинами на субпідряді залучили ще два українські підприємства. Вони виробляють частину компонентів до машин та тралів для їх перевезення.

Загалом A3Tech має можливість на рік виробляти до 60 машин для розмінування MV-10.

На цей час в Україні працює 17 важких машин розмінування DOK-ING MV-10 хорватського виробництва у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Станом на кінець травня за допомогою цих машин очищено 850 га українських земель та знищено понад 4500 мін, касетних боєприпасів та інших видів вибухонебезпечних предметів.

Довідка. DOK-ING MV-10 – важка машина для розмінування з подвійним робочим комплектом: ланцюговим механізмом та фрезою. Здатна витримувати підрив протитанкової міни. Використовується для очищення територій різних типів мін та вибухонебезпечних предметів. MV-10 може очищати до 3000 кв. м за годину. Може працювати як на рівнинній поверхні, так і на схилах.