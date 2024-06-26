Мінцифри: Відтепер військово-обліковий документ з QR-кодом можна отримати в усіх ЦНАПах України

Від сьогодні військово-обліковий документ з QR-кодом можна отримати в усіх ЦНАПах України. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Військово-обліковий документ із QR-кодом відтепер можна отримати після уточнення облікових даних у ЦНАПі - за ним перевірятимуть дійсність документа. Документ сформується, якщо вся необхідна інформація про заявника є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин.
Щоб отримати військово-обліковий документ із QR-кодом, необхідно:
PDF-файл сформованого документа можна отримати на електронну пошту або в роздрукованому вигляді. У Мінцифри наголосили, що паперовий документ має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі.
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