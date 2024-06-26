ПФУ назвав категорії громадян, яким потрібно до 1 липня повторно подати заяви на субсидії

Пенсійний фонд назвав категорії громадян, яким потрібно повторно подати заяви на субсидії, якщо хочуть отримати допомогу на неопалювальний сезон. Це необхідно зробити до 1 липня, інакше є загроза втратити відповідне право.

Про це розповіли в одному з управлінь ПФУ.

Фахівці Пенсійного фонду зауважили, що питання надання допомоги прописане у пункті 75 "Положення про порядок призначення житлових субсидій" постанови уряду № 848 від 21 жовтня 1995 року.

За ним, якщо заяву про призначення та надання субсидії подано протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, субсидію на послуги ЖКГ призначають з початку такого сезону Однак не раніше дати виникнення права на отримання такої допомоги.

"За умови подання заяви до 1 липня - субсидію буде нараховано з 1 травня поточного року, в іншому випадку - з місяця звернення", - повідомили у фонді.

Субсидії на літній період, що триває з 1 травня по 30 вересня, більшість родин отримають в автоматичному режимі.

Водночас, деяким громадянам потрібно звернутися в органи ПФУ повторно за продовженням виплат, щоб не втратити на них право. Це необхідно зробити тим, хто:

під час опалювального періоду житлову субсидію не отримував;

орендував житло та сплачував за нього комунальні послуги;

у складі є внутрішньо переміщені особи;

у домогосподарстві менше проживає громадян, ніж прописано;

звертався за призначенням субсидії на купівлю скрапленого газу/твердого/ рідкого пічного палива;

до повномасштабної війни проживав/досі проживають на окупованій територій/території активних бойових дій, і відтоді не звертався за перепризначенням допомоги;

має зміни в інформації про майновий стан чи склад домогосподарства.

Громадяни можуть подавати документи: